Прямой эфир

Вакцинация домашних птиц против птичьего гриппа завершается

18 марта 2008 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ее проводили на личных подворьях, которые находятся вблизи водоемов и в трехкилометровой зоне от птицефабрик. До конца недели ветеринары планируют завершить кампанию, обработав птицу на подворьях в оставшихся двух районах Брестской и двух районах Гомельской областей.

Прививки делаются накануне массового прилета диких перелетных птиц, поскольку именно они являются основными переносчиками вируса птичьего гриппа. Именно благодаря своевременной профилактике на птицефабриках Беларуси за последние 5 лет ни одного случая заражения птицы зафиксировано не было.
# общество # Птицы

Другие новости рубрики

Все новости
18 марта 2008 11:50

Студентам - материальная помощь на проезд

18 марта 2008 11:36

На текущей неделе в Беларуси похолодает

17 марта 2008 18:53

В белорусском секторе всемирной паутины объявили войну бюрократам