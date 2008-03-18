Вакцинация домашних птиц против птичьего гриппа завершается

Ее проводили на личных подворьях, которые находятся вблизи водоемов и в трехкилометровой зоне от птицефабрик. До конца недели ветеринары планируют завершить кампанию, обработав птицу на подворьях в оставшихся двух районах Брестской и двух районах Гомельской областей.



Прививки делаются накануне массового прилета диких перелетных птиц, поскольку именно они являются основными переносчиками вируса птичьего гриппа. Именно благодаря своевременной профилактике на птицефабриках Беларуси за последние 5 лет ни одного случая заражения птицы зафиксировано не было.