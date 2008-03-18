На текущей неделе в Беларуси похолодает

Атлантический циклон принесет более холодный воздух с северных широт. А вместе с ним дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами сгустятся туманы. На отдельных дорогах гололедица. А завтра даже слабая метель. Днем не более 6 тепла. В ночь на 21 марта при прояснениях возможны заморозки до -10.



Потеплеет только к выходным. В воскресенье по югу республики возможно повышение температуры до +10 градусов.



Напомним, 20 марта по календарю наступает астрономическая весна, но в свои законные права в этом году она вступила раньше.