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На текущей неделе в Беларуси похолодает

18 марта 2008 11:36
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Атлантический циклон принесет более холодный воздух с северных широт. А вместе с ним дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами сгустятся туманы. На отдельных дорогах гололедица. А завтра даже слабая метель. Днем не более 6 тепла. В ночь на 21 марта при прояснениях возможны заморозки до -10.

Потеплеет только к выходным. В воскресенье по югу республики возможно повышение температуры до +10 градусов.

Напомним, 20 марта по календарю наступает астрономическая весна, но в свои законные права в этом году она вступила раньше.
# общество

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