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Студентам - материальная помощь на проезд

18 марта 2008 11:50
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Она будет оказана нуждающимся иногородним студентам и учащимся госучреждений Беларуси. Постановление Совета Министров касается тех, кто учится на дневном отделении, а доход семьи не превышает 100% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала.

Помощь будет оказана в виде частичной компенсации не более 50% стоимости проезда к месту проживания семьи не более чем за две поездки в месяц (туда и обратно) на пассажирском транспорте общего пользования регулярного междугородного сообщения.
# общество

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