Студентам - материальная помощь на проезд

Она будет оказана нуждающимся иногородним студентам и учащимся госучреждений Беларуси. Постановление Совета Министров касается тех, кто учится на дневном отделении, а доход семьи не превышает 100% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала.



Помощь будет оказана в виде частичной компенсации не более 50% стоимости проезда к месту проживания семьи не более чем за две поездки в месяц (туда и обратно) на пассажирском транспорте общего пользования регулярного междугородного сообщения.