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Вакцинация домашней птицы против гриппа началась в Беларуси

23 марта 2009 14:59
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Иммунизацию проведут почти в 10 тысячах населённых пунктах. В списке – 500 тысяч личных подворий, которые находятся вблизи водоёмов и птицефабрик. На профилактические мероприятия в нынешнем году из республиканского бюджета выделено 400 миллионов рублей, закуплено три миллиона доз вакцины. Прививать будут молодняк и птиц, нуждающихся в повторных вакцинах.

Отметим, иммунизация домашних пернатых проводится накануне массового прилёта диких птиц, ведь именно они — главные переносчики вируса. Поэтому до завершения миграции свободное содержание домашней птицы будет запрещено.
# общество # Птицы

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