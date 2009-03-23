Вакцинация домашней птицы против гриппа началась в Беларуси

Иммунизацию проведут почти в 10 тысячах населённых пунктах. В списке – 500 тысяч личных подворий, которые находятся вблизи водоёмов и птицефабрик. На профилактические мероприятия в нынешнем году из республиканского бюджета выделено 400 миллионов рублей, закуплено три миллиона доз вакцины. Прививать будут молодняк и птиц, нуждающихся в повторных вакцинах.



Отметим, иммунизация домашних пернатых проводится накануне массового прилёта диких птиц, ведь именно они — главные переносчики вируса. Поэтому до завершения миграции свободное содержание домашней птицы будет запрещено.