Белорусская артиллерия готовится к учениям "Запад-2009"

Они пройдут нынешней осенью. А сейчас на полигоне "Репище" под Осиповичами военные отрабатывают точность попадания и маневренность.

Полигон "Репище" – столица белорусской артиллерии. Дважды в год осенью и весной Бог войны посещает эти места. Сегодня стрельба прямой наводкой. Она самая простая технически, в бою но самая опасная.

В артиллерии точность первого выстрела на вес жизни. И это в буквальном смысле слова. Если снаряд не достиг цели, уже через считанные секунды орудие окажется в прицеле противника. Чтобы этого не случилось, все математические расчеты должны быть с минимальными отклонениями.

Прибор под названием буссоль считается одним из символов артиллерии. С его помощью можно рассчитать дирекционный угол и сориентировать батарею по основному направлению ведения огня. Но все-таки более точные данные получают из специальной командно-штабной машины. Ее специальное оборудование помогает управлять огнем, как всей батареи, так и каждым орудием по отдельности. А на точность стрельбы не влияет ни время суток, ни погодные условия.

В бою важна не только точность, но и маневренность. Сделал выстрел – смени позицию. На огневой рубеж выходит самая мощная самоходная установка "Мста-С". Ее называют "истребитель танков". Из 50 выстрелов 48 ложатся точно в цель. На расстоянии до 20 километров можно попасть даже в люк боевой машины. Уже завтра артиллеристов ждет новое испытание. На огневые позиции выйдут реактивные системы залпового огня. На полигон обрушится "Град".