В Беларуси вспоминают трагедию "Хатыни"

В этот день 66 лет назад фашисты практически дотла сожгли деревню вместе с жителями.

В огне Хатыни погибли 149 человек, 75 из них – дети. На траурный митинг в мемориальный комплекс приехали ветераны и немногие оставшиеся в живых свидетели трагедии, представители Минобороны, военные атташе дипмиссий 20-ти стран и молодежь.

Виктор Желобкович – один из немногих, выживших после хатыньской трагедии. Послевоенные фотографии уже пожелтели, зато страшные моменты 22-го марта 43-го года из памяти стереть невозможно. Тогда в отместку за убийство партизанами немецкого офицера, олимпийского чемпиона 36-го года, каратели уничтожили деревню. Всех жителей, а это примерно полторы сотни стариков, женщин, детей – загнали в колхозный сарай и подожгли.

Траурные мероприятия проводятся в Хатыни каждый год. Сегодня цветы к вечному огню возложили школьники, ветераны и свидетели трагедии. Среди гостей – военные атташе из России, Украины, Турции, Венесуэлы – всего представители двадцати государств. Завершился митинг минутой молчания.

Для Виктора Андреевича послевоенная судьба сложилась по сценарию сотен тысяч: приемные родители, училище, завод. Но на свою родину, теперь уже мемориальный комплекс, он приезжает каждый год. Чтобы вспомнить и рассказать.