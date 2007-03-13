В зонах риска началась вакцинация птиц

В Беларуси началась вакцинация птиц на личных подворьях, находящихся вблизи водоемов и в трехкилометровой зоне от птицефабрик.Всего в республике вакцинации подлежит более 2 млн. пернатых. Профилактика проводится специально накануне массового прилета диких птиц - основных переносчиков птичьего вируса.

В Беларуси также введен запрет на свободный выгул птиц на частных подворьях, который будет действовать до завершения миграции диких птиц. Кроме того, в Беларуси запрещена продажа на рынках живой птицы частными лицами. Весеннюю продажу цыплят, гусят и утят будут вести только птицефабрики в строго отведенных для этого местах с выполнением всех необходимых правил.