И вновь сюрпризы от природы

Первая декада марта оказалась теплее обычного. В среднем по Беларуси температура воздуха увеличилась на 6 градусов выше нормы. Особенно теплым был день 7 марта, когда на западе Беларуси столбик термометра достигал 15-градусной отметки. Такая весенняя погода отмечается один раз в 7-8 лет, а на юго-западе и северо-востоке страны - лишь один раз в 20 лет. Текущая неделя тоже обещает быть теплой. Температура воздуха ночью будет до +5. Днем до +11 градусов. В Брестской и Гродненской областях до +14.