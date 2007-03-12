В Гомельской области готовятся к паводку

Подразделения МЧС Гомельской области готовы к возможному паводку.

В регионе разработаны мероприятия по пропуску паводковых вод и предупреждению их последствий. Основная задача спасателей - предотвратить и минимизировать ущерб от затопления, обеспечить защиту населения и объектов. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций подготовлено 1.800 единиц техники, 310 плав-средств. Создан резерв материально-технических ресурсов из камня, щебня, песка, цемента, дизельного топлива и бензина.

По многолетним наблюдениям, на Гомельщине может быть подтоплено до 70 населенных пунктов, в которых проживают около 7 тысяч человек. В зоне потенциального риска находятся Гомельский, Житковичский, Лельчицкий, Лоевский и Петриковский районы.