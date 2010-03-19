Пассажиров российских поездов будут досматривать как в аэропортах

На вокзалах России планируется ввести специальные сканирующие «рамки» для проверки пассажиров.

Эта мера призвана гарантировать большую степень защиты граждан от террористической угрозы, сообщил накануне глава ОАО "РЖД" Владимир Якунин.

Он отметил, что при этом будет заимствован опыт Китая и Европы, где такие приспособления используются для поиска опасных предметов. При этом «раздевающих сканеров», как в Европе, устанавливать не будут, пишет РИА «Новости».



Пока эта система находится только в стадии проекта. Глава РЖД подчеркнул, что на данный момент для подобных мер нет правовой базы. Досмотр пассажиров на вокзалах имеют право осуществлять только сотрудники МВД. Если правительство одобрит этот проект и законодательно закрепит досмотр на железнодорожном транспорте, тогда начнется осуществление данных планов.

Кроме того, Якунин отметил, что необходимо разделить сферы ответственности РЖД и государства в области обеспечения безопасности пассажиров. Сейчас эта обязанность возложена на собственника объекта транспортной инфраструктуры, пишет «Российская газета». Между тем функции государственных органов, в компетенцию которых собственно и входит безопасность и граждан, и инфраструктуры, четко не определены.

Глава РЖД также отметил, что законодательно не прописано, кто выделяет средства на работы по оценке уязвимости инфраструктуры и на охрану объектов. Сам он предложил освободить от налогообложения средства, направляемые на безопасность.

Безопаснее после введения обязательного сканирования пассажиров вокзалы не станут, зато их работа будет парализована, считает член комитета по безопасности Госдумы Геннадий Гудков. По его мнению, если установить «рамки», то приезжать на свой поезд пассажирам придется за три часа до отправления:

Сейчас из Москвы в Питер можно доехать за три часа. Прибавьте к этому несколько часов, необходимые для того, чтобы пройти досмотр, получится, что проще вообще не пользоваться железными дорогами.

Кроме того, он заметил, что на пригородных поездах устанавливать подобные средства вообще невозможно, так как на них люди ездят, когда спешат куда-либо и не готовы терять время на дополнительные проверки. В результате, если ужесточится система безопасности на поездах дальнего следования, то электрички станут «выглядеть просто как приглашение для экстремистов»:

Пассажиров много, а проникнуть в пригородной поезд проще, чем в самолет или поезд дальнего следования.

По его мнению, планы по установлению «рамок» на вокзалах это типичный пример чиновничьего абсурда:

У нас же все стараются довести до абсурда. Я недавно прилетел в Москву из Астрахани. И меня, вместе с другими пассажирами того рейса, в столичном аэропорту заставили пройти через интроскоп. Зачем это было нужно? Я же уже проходил досмотр в пункте вылета! Я что, на борту самолета разжился чем-то опасным и запрещенным?! Это просто чиновничий маразм и хамское отношение к людям.