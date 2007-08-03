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В вузы без экзаменов

03 августа 2007 08:37
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Студенческие билеты БГУ вручат 3 августа победителям международной математической олимпиады в Ханое. Юноши и девушки получат также зачетные книжки студентов факультета прикладной математики и информатики. Такое мероприятие проводится в вузе впервые.

В списке счастливчиков - трое выпускников столичной школы №4, выпускник Лидской гимназии №1. Всего же право на поступление в главный вуз страны без экзаменов в этом году заслужили победами на международных и республиканских конкурсах 136 юношей и девушек.
# общество

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