В вузы без экзаменов

Студенческие билеты БГУ вручат 3 августа победителям международной математической олимпиады в Ханое. Юноши и девушки получат также зачетные книжки студентов факультета прикладной математики и информатики. Такое мероприятие проводится в вузе впервые.



В списке счастливчиков - трое выпускников столичной школы №4, выпускник Лидской гимназии №1. Всего же право на поступление в главный вуз страны без экзаменов в этом году заслужили победами на международных и республиканских конкурсах 136 юношей и девушек.