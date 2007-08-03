Какими будут новостройки в столице?

В Минске продолжается обсуждение проекта застройки микрорайона Малиновка-1. До 5 августа горожане могут выслать свои предложения по факсу в администрацию Московского района. Планируется, что в Малиновке-1 возведут несколько многоэтажек. Дома будут повышенной комфортности, а на первых этажах и в пристройках разместят магазины и пункты бытового обслуживания. Рядом с новостройками оборудуют подземный паркинг. Будущий инвестор проекта определится по результатам аукциона, который пройдет в сентябре.