Современное информационное поле в представлении Александра Лукашенко

В Беларуси необходимо совершенствовать работу всех видов СМИ.

Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко во время посещения редакции газеты "Советская Белоруссия".

Издание отмечает свое 80-летие. Александр Лукашенко поздравил коллектив с юбилеем и пообщался с журналистами. Затем Глава государства встретился с представителями всех основных СМИ страны и рассказал им о своем видении современного информационного поля.

"Штампы вне закона" - это объявление должен прочитать каждый репортер "Советской Белоруссии" и строго ему следовать. Принцип поиска нового и никаких привычных схем - требование главного редактора.

Главный редактор "Советской Белоруссии" Павел Изотович - фигура отечественной журналистики. О своем издании, а теперь уже почти медиа-холдинге, может говорить часами, но сегодня должен уложиться в несколько минут. С Президентом не о юбилейном-праздничном, а проблемах: например, доставка газеты в регионы. Транспортировка - затратно и неоправданно по времени, необходимы типографии в каждой области.

Репортеры на своих рабочих местах - очередной номер газеты верстают. Президент в кабинеты заглядывать не стал, дабы не помешать творческому процессу.

Проходя по редакционным коридорам, Президент обратил внимание на отдел журналистских расследований. И посетовал на то, что белорусские репортеры ещё не полной мере владеют этим жанром. Он потребовал от телевизионных, бумажных и электронных СМИ остроты, аналитики и дискуссий.

Почетное знамя - это признание газеты на государственном уровне. Это самая высокая награда ещё с советских времен. СБ - за объективное и всесторонне освещение внешней и внутренней политики страны. Подарок к 80-тилетию Рота почетного караула вынесла в зал перед всем коллективом.

Юбилейный разговор был построен не только вокруг старейшей белорусской газеты. Гораздо больше Александр Лукашенко говорил о современном информационном поле и правилах игры на нем. О том, что желтая пресса нередко опережает государственные издания. Правда, факты искажают до неузнаваемости.

Расширить аудиторию СМИ, быть понятными и близкими собеседниками людей - это просьба Президента к собравшимся в зале представителям средств массовой информации. Собственный корреспондент газеты в Китае у главы государства интересуется деталями: "Как это сделать"?

В Беларуси необходимо совершенствовать работу всех СМИ. Это в качестве основного пожелания Александра Лукашенко. Задуматься о содержании и почаще готовить интересные, глубокие аналитические материалы.

