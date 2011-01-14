Такое бывает раз в 10 лет: в Ботаническом саду зацвела драцена

Сотрудники оранжереи не ожидали такого сюрприза. Зимой он стал особенно приятным. Тропическое растение распускается ночью. Но утром некоторые бутоны ещё раскрыты.

Так что первых посетителей удача не обманет.

Нелли Катковская младший научный сотрудник оранжереи Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

На это чудо стоит посмотреть. У них очень приятный аромат, когда они расцветают.

В оранжерее наступила пора цветения. Предстать во всей красе решила и превереда-камелия. Отсутствие запаха компенсируется внешней красотой цветка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».