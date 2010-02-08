В Витебской области конфисковано более 10 тысяч контрафактных дисков

Жители Новополоцка закупали фильмы, нелегально записанные в России, и распространяли их в торговых точках областного центра.

Такая крупная партия пиратской видеопродукции впервые изъята в регионе. «Улов» завесил полторы тонны. Стоимость партии DVD — 120 миллионов рублей. А ущерб, причиненный компаниям-правообладателям, за нарушение авторских прав — вдвое больше.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Андрей Краско, заместитель начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией по Витебской области:

В настоящее время установлено, что ущерб правообладателям на территории РБ от реализации указанных контрафактных DVD составляет более 211 млн. рублей. Новополоцким ГУВД по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц по ч. 3, ст. 201 УК РБ. Им грозит наказание до 5 лет лишения свободы."