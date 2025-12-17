В Верхнедвинском районе открыли современный молочно-товарный комплекс

В Беларуси продолжается модернизация агропромышленного комплекса. Создаются комфортные условия для содержания животных, задействованы современные технологии, работают и над созданием племенных стад с высоким генетическим потенциалом. Все это поможет улучшить качество продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Верхнедвинском районе открыли молочно-товарный комплекс, который не имеет аналогов в регионе. Он рассчитан на 2200 голов. Ключевая особенность – замкнутый цикл производства, от рождения теленка до получения молока. Инфраструктура включает 6 современных корпусов для содержания животных с контролируемым микроклиматом и около 10 вспомогательных объектов. Комплекс оснащен передовой логистикой кормления: 6 бункеров для комбикормов и кормораздатчик, который по заданной карте готовит и распределяет смесь непосредственно на кормовой стол.

Светлана Шандер, начальник молочно-товарного комплекса коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Кохановичи»:

Животные чувствуют заботу, когда сухо, когда все вовремя, когда корм всегда в хорошем качестве и в большом количестве. Конечно, они это все чувствуют. Планируется задействовать около 50 человек. На данный момент здесь работают 11 человек, пока комплектуемся.

Иван Лобырь, директор коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Кохановичи»:

Будем надеяться, оправдаем доверие, поднимем молоко, содержание телят, чтобы не было падежа. Давно ждали этот объект. Надеемся, что здесь будет молоко только «экстра». Удой на корову минимум должен быть 25 литров и выше. Я думаю, будем стремиться до 30 литров, может, получится и больше. Основу производства составит дойное стадо. Животных разместят в специализированных цехах. Особое внимание выращиванию молодняка. Для новорожденных телят создан современный профилакторий. Открытие нового МТК для местного сыродельного завода – стратегический объект, который позволит нарастить собственную сырьевую базу и увеличить загрузку производственных мощностей.

Светлана Чивирова, директор ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»:

На сегодняшний день, к сожалению, часть сырья, процентов 40, мы завозим из-за пределов Верхнедвинского района. Но благодаря этому комплексу, это первая ласточка у нас в районе, это в перспективе, думаю, года через три, дополнительно точно 20 тонн, 100 % ежедневно мы будем получать с этого комплекса.