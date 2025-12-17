Прямой эфир

Освещать ВНС будут более 400 представителей отечественной и зарубежной прессы

17 декабря 2025 17:00
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ВНС, без всяких сомнений, задаст информационные тренды на ближайшие недели и месяцы. Причем не только в Беларуси, но и за рубежом. Освещать ход Всебелорусского народного собрания будут более 400 представителей отечественной и зарубежной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские СМИ представлены тремя с половиной сотнями корреспондентов от 23 изданий и телеканалов. Международный пул включает 4 десятка репортеров и обозревателей от 12 мировых медиагигантов, аккредитованных МИД Беларуси. Кроме того, к работе привлечены свыше полусотни специалистов пресс-служб различных государственных ведомств. Интерес со стороны СМИ оказался настолько большим, что организаторам пришлось увеличить количество мест в пресс-центре ВНС. 

Ожидается большое количество включений прямо с места событий: семь крупнейших отечественных СМИ организовали на площадях Дворца Республики свои передвижные студии. С этой площадки в прямой эфир в течение двух дней будет выходить и наш телеканал. Кроме того, рассказывать о ходе Всебелорусского народного собрания будут представители ведущих медиакомпаний России, Китая, Турции и Германии. 

# Всебелорусское народное собрание

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