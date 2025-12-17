Сенаторы одобрили пакет бюджетных законопроектов на 2026 год

Бюджет страны на 2026 год, вопросы налоговых правоотношений и пенсионного обеспечения, а также энергосбережения. Насыщенный сегодня был день у сенаторов. Пакет законопроектов одобрили на заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается главного финансового документа страны, то доходы республиканского бюджета на 2026-й запланированы в размере почти 54,5 миллиарда рублей. Причем они растут опережающими темпами – и составят 112 % к ожидаемому уровню 2025 года. Более 40 % средств сконцентрируют в социальной сфере. Это подтверждает курс государства на повышение качества жизни белорусов.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Бюджет – это всегда компромисс. Он балансирует между желаниями и возможностями, между текущими потребностями и долгосрочными целями. И по мнению профильной комиссии, Министерству финансов удалось найти этот баланс на 2026 год. В центре внимания сенаторов были и международные договоры. Ратифицировали временное торговое соглашение между странами ЕАЭС и Монголией. Этот документ станет фундаментом для наращивания объемов взаимной торговли. Еще один важный международный документ – соглашение об экономическом партнерстве с ключевым партнером Беларуси на Ближнем Востоке – Объединенными Арабскими Эмиратами. Теперь продвигать отечественную продукцию на рынок ОАЭ станет проще.