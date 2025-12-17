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Сенаторы одобрили пакет бюджетных законопроектов на 2026 год

17 декабря 2025 17:02
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Бюджет страны на 2026 год, вопросы налоговых правоотношений и пенсионного обеспечения, а также энергосбережения. Насыщенный сегодня был день у сенаторов. Пакет законопроектов одобрили на заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы одобрили пакет бюджетных законопроектов на 2026 год-2

Что касается главного финансового документа страны, то доходы республиканского бюджета на 2026-й запланированы в размере почти 54,5 миллиарда рублей. Причем они растут опережающими темпами – и составят 112 % к ожидаемому уровню 2025 года. Более 40 % средств сконцентрируют в социальной сфере. Это подтверждает курс государства на повышение качества жизни белорусов.

Сенаторы одобрили пакет бюджетных законопроектов на 2026 год-4

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
Бюджет – это всегда компромисс. Он балансирует между желаниями и возможностями, между текущими потребностями и долгосрочными целями. И по мнению профильной комиссии, Министерству финансов удалось найти этот баланс на 2026 год.

В центре внимания сенаторов были и международные договоры. Ратифицировали временное торговое соглашение между странами ЕАЭС и Монголией. Этот документ станет фундаментом для наращивания объемов взаимной торговли. Еще один важный международный документ – соглашение об экономическом партнерстве с ключевым партнером Беларуси на Ближнем Востоке – Объединенными Арабскими Эмиратами. Теперь продвигать отечественную продукцию на рынок ОАЭ станет проще. 

Сенаторы одобрили пакет бюджетных законопроектов на 2026 год-6

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Сегодня также завершается процесс ратификации соглашения о сотрудничестве в таможенных делах между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Нигерия. Это крупнейшая страна Африки, 230 миллионов населения. Страна, с которой в последние годы мы существенно активизировали двусторонние отношения и за последние, особенно год, существенно нарастили объем взаимной торговли. Он увеличился по сравнению с прошлым годом в 8 раз. Это создает дополнительные предпосылки для увеличения объема взаимной торговли, для реализации экономических проектов.

Амбициозные задачи в Беларуси не только ставят, но и выполняют. Касается это буквально всех сфер деятельности. В этом смогли убедиться сенаторы на выставке достижений Витебской области. Там продемонстрировали буквально все аспекты: от истории региона до экспортных товаров. Лучшие предприятия Витебщины представили свою продукцию, которая широко известна не только в нашей стране, но и за рубежом.

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