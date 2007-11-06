В Тульской области сегодня День траура

Накануне вечером на месте трагедии завершились поисковые работы.

В списке погибших 32 человека. Опознать пока удалось только 7. Прокуратура продолжает расследование.

Напомним - в поселке "Велье-Никольское" Тульской области сгорел дом престарелых. По основной версии, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания в электропроводке. А причиной массовой гибели людей называют то, что персонал слишком поздно сообщил о возгорании.

Здание даже не было оборудовано сигнализацией. Причину её отсутствия сейчас выясняют следователи. В момент возгорания в доме престарелых находились около 300 человек.

