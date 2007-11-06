Сегодня - праздник иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость"

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершил в строящемся минском конкафедральном соборе иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" первую Божественную литургию.

Напомним, строительство самого большого храма в республике было начато в 1994 году и ведется исключительно на пожертвования. Высота собора - около 60 метров.



Фактически он будет представлять собой два храма в одном: верхний и криптовый - нижний этаж. В верхнем разместятся 3 престола: в честь иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость", Кирилла Туровского и Филарета Милостивого.

В крипте освятят престолы в честь благоверных княгини Ольги и князя Игоря Черниговского. Центральная часть нижнего храма, по задумке авторов проекта, будет одновременно служить залом собраний, в том числе заседаний Синода Белорусской православной церкви.

