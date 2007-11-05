В Брестской области проверяют эффективность проведения мелиоративных работ

На 8 сельхозпредприятиях установлено завышение объемов строительно-монтажных работ на сумму более 40 миллионов рублей.

Сотрудниками Комитета государственного контроля Брестской области привлечено к дисциплинарной ответственности 18 человек.

Проверка показала, что средства, которые были вложены государством для проведения этой агромелиорации огромные, - 916 миллионов, а эффективность от данных работ очень низкая.

Сейчас на пастбище должны были быть скошены травы и вспахана земля. Вместо этого здесь прорастают кусты ивняка и болотные растения. Рядом догнивают 4 гектара неубранного проса.

Согласно проекту, выкорчеванные кусты и пни для сохранения гумусового горизонта складируются для дальнейшего перегнивания в валы. Когда перегниет эта куча, неизвестно. В буреломе и деревья, и кусты, и даже остатки линии передач. Как оказалось, на этом месте проложен высоковольтный кабель.

По результатам всех проверок пройдет республиканская коллегия. К виновным должностным лицам будут применены соответствующие меры.

