В суде Фрунзенского района Минска проходит судебное заседание по делу одного из участников беспорядков 19 декабря

Обвиняемый Василий Парфенков частично признал вину. Это первый суд по данному уголовному делу.

Парфенков заявил, что «участвовал в шествии, но не в беспорядках». Планируется, что сегодня суд рассмотрит и видеозапись действий обвиняемого на площади Независимости.

Известно, что во время избирательной кампании прошлого года Парфенков был членом инициативной группы одного из кандидатов на пост Президента Беларуси, получал более одного доллара за каждую собранную подпись. Ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение имущества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В эти минуты заседание продолжается. Известно, представитель гражданского истца также требует возместить материальный ущерб, нанесенный зданию Дома Правительства.

Участники несанкционированной акции вечером 19 декабря перекрыли дорожное движение на проспекте Независимости и направилась к одноименной площади. Незаконный митинг тогда перерос в штурм здания Дома правительства.

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