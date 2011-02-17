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Рота почетного караула Военной комендатуры Вооруженных сил Беларуси празднует 16-летие

17 февраля 2011 07:50
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Без выступлений этого подразделения не обходится ни один государственный праздник.

Попасть сюда непросто: чтобы служить в роте почетного караула Минской военной комендатуры, необходимо пройти «кастинг» куда более строгий, чем некоторые предполагают, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Помимо обязательного гренадерского роста – от 185 сантиметров, приятной внешности и хорошего телосложения, в списке требований еще и идеальное здоровье. Эти ребята должны быть во всех смыслах безукоризненными: ведь они – своего рода символ государства.

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