Плошча. Железом по стеклу: если бы революции происходили каждый год, они могли бы стать источником постоянного заработка

Раскрытые белорусскими СМИ данные о несанкционированной акции 19 декабря обнаруживают все больше параллелей между «плошчай» и созданными извне цветными переворотами в других постсоветских государствах.

По аналогии с Киевом-2004 и Бишкеком-2010, в нашей столице всё также начиналось с голословных, но громких обвинений в адрес властей, незавидных и неуместных действий иностранных представителей, захвата плацдарма в центре города и штурма административных зданий. Лишь в одном, но главном, параллели все же расходятся. В Минске бунт бессмысленный и беспощадный был еще и безрезультатным.

Пользователь Наталья (форум СБ):

Я гражданка Украины, постоянно проживающая в РБ. В свое время была свидетелем «оранжевой революции» и могу абсолютно точно сказать, к чему революция привела: к 5-летнему безвластию, когда пришедшие к власти «революционеры» начали тянуть каждый под себя, кто — тушкой, кто — пером, и, как следствие — к полному краху Украины. Выкарабкиваться будем многие годы.

Андрей Русакович, политолог:

Проходит какое-то время, волшебных моментов на свете не бывает, все не меняется с сегодня на завтра. Это результат длительного упорного труда, который предполагает мирную жизнь. Разрушить всегда легко, создать что-то новое, укрепить — это сложно.

Переворот обычно заканчивается вывернутыми карманами людей. Даже тех, кто на нем заработал. Один раз. Но капитал в тысячу-другую долларов на пять лет растянуть сложно. Вот и получаются «живые» примеры возврата.

Пользователь Александр, (форум СБ):

Обращаюсь к Вам из ближнего зарубежья — Украины. Так вот, что хочу сказать: жаль, что большинство из Вас на себе не смогли ощутить всех тех прелестей жизни, которые нам принесла оранжевая революция. Вы, наверное, уже забыли, что значит не найти работу специалисту в 30-35 лет, что значит платить налог 20%, что значит не иметь возможности получить нормальный процент по кредиту, а не 30-40%, а то и 50%, когда квартплата шкалит и т.д, и т.п. ... Думайте и сравнивайте.

Владимир Улахович, политолог:

Белорусам не свойственен экстремизм в поведении, это не свойственно белорусскому обществу, и поэтому изначально было обречено на авантюру.

Если бы революции происходили каждый год, они могли бы стать источником постоянного заработка. Звучит, конечно, нереально. Но не для всех. Василий Парфенков начал карьеру оппозиционера еще на украинском Майдане. Участвовал в сборе подписей, протестных акциях, даже в захвате штаба Виктора Януковича. Стал, так сказать, кадровым революционером, но не мог бы стать кадровым военным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Долинкина, заместитель начальника отдела призыва на военную службу первомайского РВК Минска:

Та статья, по которой этот гражданин был записан в запас, не является обязательной для обязательного медицинского переосвидетельствования. По сути, в военкомат он больше не призывался.

Из украинской командировки в Минск активист «Зубра» вернулся с неплохим гонораром. И опытом активных действий. Применение которого в мирное время обернулось сразу несколькими задержаниями. Список уголовных и административных протоколов пополнялся систематически. Последняя запись датируется началом декабря.

Максим Волосач, участковый инспектор Первомайского РУВД Минска:

Когда он в состоянии алкогольного опьянения, дома с родными устраивает дебоши, пытается затеять драку, орёт, ведет себя полностью неадекватно, агрессивно. Приходилось применять к нему физическую силу, спецсредства.

19 декабря по отношению к применившему силу Парфенкову, правоохранителям тоже пришлось применить санкции.

Василий Парфенков, участник беспорядков 19 декабря:

А потом как-то, не знаю, захлестнула эта энергия толпы. Двери уже выломаны были, за дверями стояли там эти, то ли шкафы, то ли что. Толкал там эти шкафы вместе со всеми.

Разница между квартирой и Домом Правительства оказалась слишком значительной. Как между административной и уголовной ответственностью. В итоге Василий оказался в списке активных участников беспорядков.

СБ:

Василий Парфенков. Непосредственно участвовал в погромах, осуществлял штурм административного здания — Дома Правительства, разбивал стекла, двери, наносил удары сотрудникам правоохранительных органов с использованием бытовых предметов, призывал толпу к активным действиям.

Вот такая она, связь большинства цветных сценариев с «плошчай». Наш список актеров профессиональным сложно назвать. Хоть какая-то часть из них и получила революционное образование за пределами Родины. Той, ради которой якобы и участвовала в беспорядках.