В стране станет на 20 генералов больше

20 белорусских офицеров получили дипломы генерального штаба Военной Академии.

Выпускники, которые со дня на день примерят генеральские погоны, прошли специальную двухгодичную подготовку по 18 дисциплинам в области военной стратегии. Это уже второй выпуск факультета с момента его образования.

— Я глубоко убежден, что имеющийся научный потенциал, проведенный комплекс организационных работ, создание современной материальной базы позволит нашим выпускникам выполнять все задачи перед вооруженными силами и всей страной, — говорит Вячеслав Шумило, начальник факультета генерального штаба военной академии Республики Беларусь.