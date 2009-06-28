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В стране станет на 20 генералов больше

28 июня 2009 13:52
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20 белорусских офицеров получили дипломы генерального штаба Военной Академии.

Выпускники, которые со дня на день примерят генеральские погоны, прошли специальную двухгодичную подготовку по 18 дисциплинам в области военной стратегии. Это уже второй выпуск факультета с момента его образования.

— Я глубоко убежден, что имеющийся научный потенциал, проведенный комплекс организационных работ, создание современной материальной базы позволит нашим выпускникам выполнять все задачи перед вооруженными силами и всей страной, — говорит Вячеслав Шумило, начальник факультета генерального штаба военной академии Республики Беларусь.

# общество

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