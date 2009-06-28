В Иерусалиме полиция задерживает ортодоксальных иудеев

По меньшей мере сорок человек были задержаны в Иерусалиме за участие в столкновениях с полицией в ходе акции протеста по поводу открытия парковки в субботний день.

Один из участников демонстрации получил серьезные травмы, упав с забора. Кроме того, пострадали четверо полицейских.

Ультраортодоксальные иудеи уже четвертую субботу подряд протестуют против работы парковки, которая, по их убеждениям, нарушает традицию шаббата. Демонстранты забрасывали полицейских бутылками, камнями, гнилыми овощами и поджигали мусорные баки. Полицейские пытались успокоить толпу с помощью водометов.

Одновременно в том же месте прошла демонстрация жителей Иерусалима, выступающих за работу парковки по субботам. Полиции удалось не допустить столкновений между противоборствующими сторонами.

Lenta.ru