День молодежи: государственная поддержка и молодежная политика в Беларуси (ВИДЕО)

В Беларуси сегодня около 2,5 млн. молодых людей — четверть населения нашей страны.

Молодежь – важнейший социальный ресурс любого общества. И наша страна целенаправленно выстраивает молодежную политику. Созданные в стране молодежные общественные объединения – Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация – позволяют подросткам и юношеству проявить себя, получить опыт лидерства и работы в команде

Поддерживает государство и новоиспеченные ячейки общества. В Беларуси молодая семья, не имеющая своего жилья, вправе получить не только льготный кредит, но и одноразовую безвозмездную субсидию при строительстве или приобретении жилья. Оказывается также финансовая помощь в погашении задолженности по тем самым льготным кредитам. Размер ее составляет: при рождении первого ребенка — 10 % от суммы задолженности; при рождении второго ребенка — 20 %; при рождении третьего и последующих детей — в порядке, предусмотренном для многодетных семей

Каждый год 53 вуза страны выпускают 70 тысяч специалистов по 15 профилям. В этом году госвузы подготовили 63 тысячи специалистов, при этом за счет бюджетных средств обучались около 21 тысяч человек. В частных вузах гранит науки оказался по зубам десяти тысячам молодых людей.

К слову, молодых и талантливых у нас поддерживает лично глава государства. На финансирование расходов деятельности спецфонда президента по поддержке талантливой молодежи в этом году направлено 920 миллионов рублей.

Действует в стране и Республиканская программа «Молодежь Беларуси». И она тоже способствует реализации потенциала молодых граждан.

Четверть населения страны – это большая армия, от которой зависит каким будет завтра независимой Беларуси.