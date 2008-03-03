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В столице прошел второй полуфинал конкурса "Мисс Беларусь-2008"

03 марта 2008 17:39
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По поручению главы государства в этом году Национальный конкурс красоты проводит телеканал ОНТ. В финале, который состоится 2 мая, на подиум выйдут 24 красавицы.

Последний полуфинал, по меркам модельных экспертов, прошел спокойно. Столичные красавицы не подрезали друг другу каблуки, не путали наряды для дефиле и побеждали конкуренток исключительно красотой и интеллектом.

12 красавиц докрашивали, допудривали и дочесывали прямо перед выходом на сцену. По задумке организаторов каждому региону - свое полуфинальное шоу и свой цвет. Столице - фиолетовый. В него окрасили декорации, главную сцену и волосы конкурсанток.
 
Минские красавицы выходили на подиум четыре раза: в шортах, вечерних платьях и спецформе. В ожидании финального отбора жюри тяжело вздыхало - выбрать первую красавицу будет нелегко. 

Зимой прошли отборочные туры главного конкурса красоты и 7 полуфинальных шоу. Минское - завершающее. Дальше - слово за жюри и зрителями. Они выберут своих финалисток путем голосования. Имя единственной и неповторимой "Мисс Беларусь-2008" станет известно 2 мая, во время финального шоу.

# общество # Мисс Беларусь # Конкурсы красоты

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