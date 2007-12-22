Прямой эфир

В столице пройдут более 900 выставок-продаж кулинарной продукции

22 декабря 2007 11:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
А хлебозаводы страны с этого дня начинают предпраздничные поставки кондитерских изделий, столичные же предприятия увеличат выпуск тортов более чем в 2 раза. И у каждого есть свои эксклюзивные новинки. Будет и специальное новогоднее лакомство - пряники в виде елочек, колокольчиков, снежинок и прочих фигурок. Учитывая, что выходных дней накануне праздников будет больше, чем обычно, кондитеры предусмотрели выпуск тортов и пирожных с удлиненным сроком годности.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
22 декабря 2007 09:14

Белорусские энергетики отмечают свой профессиональный праздник

22 декабря 2007 09:13

Генпрокуратура подведет итоги прокурорских проверок

22 декабря 2007 09:12

В Минске развернется "Навагоднi кiрмаш"