Генпрокуратура подведет итоги прокурорских проверок

Соблюдение законодательства по профилактике преступлений на почве семейно-бытовых конфликтов обсудят на заседании коллегии ведомства. Основной причиной совершения преступлений на почве бытовых конфликтов является пьянство. Около 65% преступлений в сфере быта совершается в состоянии алкогольного опьянения. Участники заседания также проанализируют достоверность и полноту сведений, которые содержатся в едином государственном банке данных о правонарушениях.