Прямой эфир

Генпрокуратура подведет итоги прокурорских проверок

22 декабря 2007 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соблюдение законодательства по профилактике преступлений на почве семейно-бытовых конфликтов обсудят на заседании коллегии ведомства. Основной причиной совершения преступлений на почве бытовых конфликтов является пьянство. Около 65% преступлений в сфере быта совершается в состоянии алкогольного опьянения. Участники заседания также проанализируют достоверность и полноту сведений, которые содержатся в едином государственном банке данных о правонарушениях.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
22 декабря 2007 09:12

В Минске развернется "Навагоднi кiрмаш"

21 декабря 2007 19:06

Граница готова работать без штампов

21 декабря 2007 19:05

Первая группа амнистированных вышла на свободу