Белорусские энергетики отмечают свой профессиональный праздник

Отрасль, начинавшая свою биографию с лампочки Ильича - ныне одна из стратегических. Сегодня Беларусь имеет 25 крупных станций, протяженность линий электропередач - 260 тысяч километров. Условно, этого хватит, чтобы протянуть провода с востока до запада страны 400 раз! В отрасли трудится более 65 тысяч человек. И работники успешно завершают программу уходящего года. Ожидается выполнение всех показателей социально-экономического развития.