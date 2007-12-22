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Белорусские энергетики отмечают свой профессиональный праздник

22 декабря 2007 09:14
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Отрасль, начинавшая свою биографию с лампочки Ильича - ныне одна из стратегических. Сегодня Беларусь имеет 25 крупных станций, протяженность линий электропередач - 260 тысяч километров. Условно, этого хватит, чтобы протянуть провода с востока до запада страны 400 раз! В отрасли трудится более 65 тысяч человек. И работники успешно завершают программу уходящего года. Ожидается выполнение всех показателей социально-экономического развития.
# общество

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