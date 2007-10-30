В столице открылась выставка "Наука и инновации Беларуси"

От выращивания картофеля до выращивания изумрудов.

Выставка Она приурочена к Первому съезду ученых Республики Беларусь, который, напомним, пройдет 1-2 ноября в Минске. На выставке представлены свыше 500 разработок белорусских ученых, выполненных за последние годы, в том числе в рамках государственных научно-технических программ и инновационных проектов.

Веснянка, Лилея, Журавинка, Скарб, Лазурит - селекционерами выведено более 3000 сортов картофеля. Они различаются не только по вкусу, цвету, форме клубней, скорости созревания, но и по устойчивости к болезням и вредителям.

Самый дорогой картофель в мире - сорт La Bonnotte из Франции. Продается он примерно по 500 евро за килограмм. А вот среди драгоценных камней самый дорогой - изумруд. Он как и большинство полезных ископаемых, относится к невозобновляемым ресурсам. А потому многие страны мира уже давно перешли на искусственное выращивание этих кристаллов. Не исключение и Беларусь

Выращивать картофель или изумруды - для белорусских ученых значения не имеет. Свои разработки и инновационные технологии они используют в обеих отраслях промышленности. И не только в них. Выставка "Наука и инновации Беларуси", открывшаяся сегодня в Минске, представила свыше 500 разработок белорусских ученых, выполненных за последние годы.

Все представленные на экспозиции достижения белорусских ученых, либо уже способствуют повышению конкурентоспособности национальной экономики, либо в самом скором времени будут внедрены в производство.

