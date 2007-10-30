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По батареям минчан потечет зеленая вода

30 октября 2007 08:43
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Минские тепловые сети зальют в трубы отопления зеленый краситель.

Флуоресцеин - так называется добавка, которая предназначена для совершенствования эксплуатации тепловых сетей. Она поможет также снизить затраты на производство и экономию топливно-энергетических ресурсов.

Зеленая вода облегчит процесс оперативного обнаружения утечек, хищения и нерационального использования теплоносителей. Этот пищевой краситель одобрен санитарными службами и не представляет никакой опасности для здоровья человека.

Выявлять концентрат будут с помощью спецоборудования с ультрафиолетовым освещением. Первая порция зеленого красителя отправится в батареи минчан в начале ноября.

# общество

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