В Беларуси увеличится масштаб охраняемых природных зон

Отечественные ученые разработали проект национальной стратегии развития особо охраняемых территорий на ближайшие 15 лет.Документ уже передан на утверждение в правительство. В соответствии с проектом в стране будут увеличиваться особо охраняемые территории, и через полтора десятилетия они составят около 9% от общей площади. Также будут созданы ландшафтные и водно-болотные заказники. А специалисты в области туризма отмечают необходимость создания и расширения в заказниках экологических маршрутов. Они будут интересны не только для белорусов, но и привлекут в страну иностранных туристов.