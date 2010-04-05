В США закроют службу поиска нацистов

В министерстве юстиции США будет закрыто Управление специальных расследований (OSI), которое занимается поиском бывших нацистских преступников.

Об этом рассказал в интервью журналу Parade руководитель OSI Эли Розенбаум. Решение министерского руководства связано с тем, что военнослужащие и пособники гитлеровского режима в большинстве своем уже скончались.

Позднее в текущем году отдел Розенбаума будет поглощен подразделением более широкого профиля, которое занимается расследованием современных военных преступлений. При этом Розенбаум заверяет, что «не успокоится, пока последний нацист не будет привлечен к ответственности», пишет Lenta.ru. В числе последних известных дел, которые расследовало управление Розенбаума — дела престарелых выходцев с Украины Джона Демьянюка и Джона Калымона (John Kalymon), которых считают пособниками нацистов и убийцами евреев.

Управление специальных расследований, которое входит в криминальный департамент министерства юстиции, было создано при участии известного «охотника на нацистов» Симона Визенталя и начало работу в 1979 году. Основной задачей управления был поиск бывших нацистов, сумевших после Второй мировой войны скрыть свое прошлое и обосноваться в США: федеральные власти добивались их депортации, в частности, в Израиль и ФРГ, где они представали перед судом.