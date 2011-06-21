В Севастополе школьников судили за сорванный урок

В правоохранительные органы обратилась директор одной из школ города с заявлением о сорванном в конце года уроке по химии, сообщает БелТА.

Милиция провела по данному факту проверку и выяснила, что таким образом ученики хотели отпраздновать окончание года. Молодые люди принесли в класс гитару, а когда вошел учитель, они запели матерные частушки. Девушки в это время танцевали. Почувствовав полную свободу, один из учеников даже закурил.

Все, что происходило в классе, учащиеся сняли на камеру мобильного телефона и позже выложили запись в Интернет.

После проведенной проверки все герои ролика раскаялись в содеянном. Однако, несмотря на это, родители учеников привлечены к административной ответственности. Самим же 16-летним подросткам предъявлены обвинения по двум статьям: «Мелкое хулиганство» и «Курение в общественных местах», сообщает ctv.by.