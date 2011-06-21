В четвертом квартале 2011 года в Беларуси будет увеличено единовременное пособие при рождении детей

Кроме того, с 2012 года планируется повысить размер ежемесячного пособия на детей в возрасте до трех лет, увязав его со средней заработной платой по стране. Это предусмотрено проектом Национальной программы демографической безопасности на ближайшие пять лет, которую рассмотрели в Правительстве.

Согласно документу также продолжится поддержка многодетных семей по погашению льготных жилищных кредитов. Национальная программа направлена на создание условий для демографического роста. На ее финансирование будет выделено не менее 6 трлн рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марианна Щеткина, Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Семьи обязательно будут поддерживаться. Прежде всего, семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей.

У нас есть семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида. И им тоже будет повышено пособие по уходу за детьми.