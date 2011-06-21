В четвертом квартале 2011 года в Беларуси будет увеличено единовременное пособие при рождении детей

Согласно документу также продолжится поддержка многодетных семей по погашению льготных жилищных кредитов. Национальная программа направлена на создание условий для демографического роста. На ее финансирование будет выделено не менее 6 трлн рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Марианна Щеткина, Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Семьи обязательно будут поддерживаться. Прежде всего, семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей.
У нас есть семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида. И им тоже будет повышено пособие по уходу за детьми.