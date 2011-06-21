Пенсионерам и многодетным семьям Минска предоставили скидки на ряд товаров

Такое решение принял горисполком для социальной поддержки населения. Скидки будут предоставляться по утвержденному перечню. По нему, в частности, пенсионеры и многодетные семьи могут приобретать дешевле некоторые продукты и непродовольственные товары.

Данные категории граждан смогут приобрести со скидкой товары отечественного и импортного производства: безалкогольные напитки, минеральные воды, кондитерские изделия, чай, кофе, майонезную и маргариновую продукцию, спреды, консервы мясные, консервы плодоовощные общего назначения, соки, колбасные изделия (кроме вареных), копчености. В перечне непродовольственных товаров отечественного производства – одежда верхняя мужская и женская (швейная и трикотажная), кроме изделий из натурального меха и кожи, белье мужское и женское (швейное и трикотажное), головные уборы мужские и женские, кроме изделий из натурального меха и кожи, чулочно-носочные изделия мужские и женские, обувь мужская и женская.

Размер предоставляемой скидки - от 2% до 5%. В основном они действуют на товары в период с 9.00 до 12.00, в некоторых магазинах – в течение дня.

Для получения скидок покупатель должен предъявить оригинал пенсионного удостоверения или удостоверение многодетной семьи.

К слову, товары со скидками продаются в 99 магазинах города, в том числе в крупных универсамах, сообщает ctv.by.