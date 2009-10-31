В Саратове вышла книга детских стихов «Путинята»

Несмотря на название, с именем председателя правительства РФ связаны только два произведения сборника, сообщает NEWSru.com.
Книга выпущена на собственные средства Ирины Конновой. В справке говорится, что Ирина Михайловна по образованию топограф, поэтому «случайно запевший театральный пожарный критике не подлежит».
Премьер-министр, послуживший музой заслуженному топографу, именуется в книжке исключительно «дядей».
Как рассказала автор, творение, посвященное премьеру, родилось после прослушивания Послания Владимира Путина в его бытность президентом, где прозвучал тезис: «Каждой маме по ребенку, это мало!.. Надо двух». Возникла рифма: «И теперь в родной сторонке. Появились детки вдруг». Потом - стихотворение «Путинята», давшее название сборнику.
Как связано чтение книжек с призывом исправить демографическую ситуацию, автор не поясняет. Однако последний стишок написан от лица Дяди Путина, и дает определенное направление для размышления об этом.
Один из 200 экземпляров «Путинят» отправлен премьер-министру в Москву.