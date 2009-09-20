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В Саратове восстановили водоснабжение

20 сентября 2009 15:12
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По резервной схеме. Но недостаток всё ещё ощущается.

В администрации города объясняют, что это связано с работами по регулировке систем и повышенным водозабором. Устранить последствия аварии на водоканале оказалось непросто. Устаревшее оборудование и прохудившиеся коммуникации давно требовали замены.

Документы о состоянии дел на насосной станции сейчас изучают саратовские следователи, а директор водоканала уже лишился должности. Авария обернулась для города ещё одной проблемой. Из-за ремонтных работ пришлось перекрыть несколько улиц, и в местах объездов образовались километровые пробки.

# общество # происшествия

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