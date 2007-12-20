В Республике стартует благотворительная акция "Наши дети"

До 10 января 2008 года для ребят подготовлены всевозможные развлекательные и оздоровительные мероприятия, а также масса подарков - компьютерная техника и игрушки, одежда и обувь, мебель и спортивный инвентарь. Особое внимание - воспитанникам интернатов. По поручению правительства за каждым учреждением образования закреплены шефы - различные организации и ведомства. Одиноким матерям, которые относятся к категории малообеспеченных, будет оказана материальная помощь из фонда социальной защиты населения.