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В Республике стартует благотворительная акция "Наши дети"

20 декабря 2007 09:22
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До 10 января 2008 года для ребят подготовлены всевозможные развлекательные и оздоровительные мероприятия, а также масса подарков - компьютерная техника и игрушки, одежда и обувь, мебель и спортивный инвентарь. Особое внимание - воспитанникам интернатов. По поручению правительства за каждым учреждением образования закреплены шефы - различные организации и ведомства. Одиноким матерям, которые относятся к категории малообеспеченных, будет оказана материальная помощь из фонда социальной защиты населения.
# общество

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