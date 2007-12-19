Чтобы минчане могли по разумной цене купить самые популярные продукты для праздничного стола, столичные власти запретили торговым предприятиям повышать цены.

Зеленый горошек, мандарины и деликатесы входят в традиционное праздничное меню. Спрос больше - цены выше. Цитрусовые не входят в группу социально-значимых товаров. Но по торговым предписаниям, надбавка на импортные фрукты не должна превышать 15%. Если цена больше - штраф от инспекторов и выговор от администрации рынка.



Сейчас в исполкомах созданы специальные комиссии, так называемые отряды по борьбе с новогодним удорожанием. В сочельник такой метод - настоящая панацея от дороговизны. Экономисты с пристрастием изучают ценники и высчитывают, не превышен ли ценовой максимум.



Хотя избежать новогоднего подорожания абсолютно на все виды продуктов сложно. Но новогодняя торговля под контролем государства, а значит предпринимателям придется работать по правилам.

