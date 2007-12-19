В Минске становится меньше социальных сирот

Только за этот год более 200 детей вернулись в биологические семьи. Таковы результаты реализации декрета "о дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" в Минске. В настоящее время в столице более трех тысяч горе родителей должны компенсировать расходы государства по содержанию детей. Возмещают их только треть обязанных. В этом году ими выплачено более 60% плановой суммы. Тех, кто уклоняется от трудоустройства и возмещения расходов на содержание детей более трех месяцев, будут привлекать к уголовной ответственности.