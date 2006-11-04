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В республике появится электронная версия архива князей Радзивиллов

04 ноября 2006 11:40
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В Белорусском научно-исследовательском центре электронной документации создается компьютерная база архива известного магнатского рода и Литовской метрики - государственного архива Великого княжества Литовского.

Литва и Россия также подготавливают материалы для  совместного c Беларусью виртуального каталога.  Копии некоторых документов из архивного фонда  Радзивиллов уже передала Польша.

В  истории самого древнего магнатского рода Радзивиллов было столько тайн, что до сих пор узнается что-то новое. Цифровые  копии  документов из Польши  белорусские  архивисты видят на мониторе:  письмо и подпись Людовика Четырнадцатого.  История молчала о его личной переписке с  Радзивиллами.  Пергаментные грамоты и рукописные книги также передали польские коллеги. Возвратить даже  часть  архивов магнатского рода в республику сегодня невозможно. Рукописи  заменяют  электронные копии. Фотопленки обрабатывают на специальном сканере и вносят в рабочий каталог. Идея разработчиков - сделать его общим для Литвы, России, Беларуси  и Польши.

Родовое гнездо магнатов в Несвиже опустело в 1939 году.  Тогда большую часть архива  Радзивиллов (личную и дипломатическую переписку князей, генеалогические таблицы, брачные контракты и завещания) вывезли.  В белорусский  электронный каталог войдет информация и о том, где хранится тот или иной документ. Его  краткое описание, копия и цифровое изображение бумаги, использованной при составлении. Историки обещают воспроизвести даже трудно читаемые  архивные пометы.

В Беларуси сохранилась  лишь треть архивных фондов Радзивиллов. Это в основном, документы имущественного характера, а  также  грамоты, печатные и рукописные издания.  Из двадцати тысяч томов дворцовой библиотеки остались единичные книги.

Беларусь крупнейшее в мире хранилище документов князей Радзивиллов - их в архивах почти 26 тысяч единиц. Цель проекта, по словам архивистов, - воссоединение в поисковой системе некогда единого несвижского архивного комплекса.

# общество # Радзивиллы

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