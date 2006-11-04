В республике появится электронная версия архива князей Радзивиллов

В Белорусском научно-исследовательском центре электронной документации создается компьютерная база архива известного магнатского рода и Литовской метрики - государственного архива Великого княжества Литовского.

Литва и Россия также подготавливают материалы для совместного c Беларусью виртуального каталога. Копии некоторых документов из архивного фонда Радзивиллов уже передала Польша.

В истории самого древнего магнатского рода Радзивиллов было столько тайн, что до сих пор узнается что-то новое. Цифровые копии документов из Польши белорусские архивисты видят на мониторе: письмо и подпись Людовика Четырнадцатого. История молчала о его личной переписке с Радзивиллами. Пергаментные грамоты и рукописные книги также передали польские коллеги. Возвратить даже часть архивов магнатского рода в республику сегодня невозможно. Рукописи заменяют электронные копии. Фотопленки обрабатывают на специальном сканере и вносят в рабочий каталог. Идея разработчиков - сделать его общим для Литвы, России, Беларуси и Польши.

Родовое гнездо магнатов в Несвиже опустело в 1939 году. Тогда большую часть архива Радзивиллов (личную и дипломатическую переписку князей, генеалогические таблицы, брачные контракты и завещания) вывезли. В белорусский электронный каталог войдет информация и о том, где хранится тот или иной документ. Его краткое описание, копия и цифровое изображение бумаги, использованной при составлении. Историки обещают воспроизвести даже трудно читаемые архивные пометы.

В Беларуси сохранилась лишь треть архивных фондов Радзивиллов. Это в основном, документы имущественного характера, а также грамоты, печатные и рукописные издания. Из двадцати тысяч томов дворцовой библиотеки остались единичные книги.

Беларусь крупнейшее в мире хранилище документов князей Радзивиллов - их в архивах почти 26 тысяч единиц. Цель проекта, по словам архивистов, - воссоединение в поисковой системе некогда единого несвижского архивного комплекса.