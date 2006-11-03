Сумма залога как меры пресечения уменьшится

Депутаты совершенствуют уголовное законодательство. После продолжительного обсуждения в первом чтении были приняты поправки в Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Предусмотрено более широкое применение такой меры как залог. Его размер снизится в 5 раз до 100 базовых величин. Ряд замечаний парламентариев вызвало предложение изменить предельные сроки содержания обвиняемого под стражей по уголовному делу. В проекте закона также предложено предоставить прокурору право освободить от уголовной ответственности несовершеннолетнего. Если преступление совершено впервые и не представляет большой опасности, подростка передадут под наблюдение родителей.