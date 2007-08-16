В ПТУ продлены сроки подачи документов

Продление сроков подачи документов в профтехучилища вызвано недобором учащихся. Хотя практика показывает, что самые востребованные сегодня на рынке труда именно рабочие специальности.

Самые востребованные профессии на рынке труда сегодня строительного профиля. Однако, у минской молодежи спросом они, почему-то не пользуются. Столичная молодежь предпочитает получать более "престижное" образование: оператор ЭВМ, парикмахер, водитель автомобиля. А вот жители других городов Беларуси в строительных специальностях перспективу усмотрели.

Строительное ПТУ №63 предлагает сегодня одни из самых востребованных на рынке труда профессий: каменщик, монтажник, облицовщик-плиточник. Однако набор и на эти специальности пришлось продлить - многие желающие не проходят по состоянию здоровья. Лидируют же в рейтинге популярности среди абитуриентов - Высший радиотехнический колледж и Белорусский Государственный Медицинский колледж.

Сегодня в Минске 27 учреждений профессионально-технического образования, из них 8 колледжей, 5 лицеев, и 14 ПТУ. А потому вопрос "куда пойти учиться?" для абитуриентов остается актуальным.