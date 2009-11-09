В предвкушении политического ренессанса

Главное политическое событие ушедшей недели для Европы — завершение ратификации Лиссабонского соглашения всеми странами Евросоюза. Фактически в ЕС начинается конституционная революция, которую Единая Европа ждет с 2007-го года.

История Лиссабонского соглашения долгая и запутанная. Его придумали, чтобы Евросоюз стал более мобильным в политическом смысле, однако долгое время — возможно как раз из-за отсутствия той самой мобильности в ЕС нынешнего формата — не могли согласовать все параграфы документа. Иногда дело доходило до смешного, когда приходилось проводить по несколько референдумов или в буквальном смысле уговаривать отдельных президентов подписаться.

3 ноября пал последний бастион. Президент Чехии Вацлав Клаус завизировал документ. Теперь вступлению общеевропейской конституции в силу ничего не мешает. Официальную церемонию планируют на 1 декабря. Отныне Еврокомиссию будут формировать по-новому, а в Евросоюзе появятся посты Президента и Министра иностранных дел.

Впрочем, аналитики говорят, что и после ратификации Лиссабонского соглашения и даже после начала его работы, останется много сомнительных моментов. И тут опять возникает Чехия, которая может выйти из состава Европейского союза, чтобы вернуть утраченный суверенитет страны. Париж озабочен иными обстоятельствами. Лиссабонский договор, по версии французских дипломатов, может превратить новые институты ЕС в «нечто недоступное для понимания». По его мнению, функции высших институтов ЕС в договоре прописаны крайне упрощенно, и потребуется большая работа по их уточнению.

Судя по всему, этими вопросами займется экстренный саммит ЕС, проведение которого намечено уже на 11 ноября. Есть сложности и с избранием президента Евросоюза. Одним из основных претендентов на этот пост является бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Но его кандидатура не устраивает многих в ЕС.

Однако пока вся Европа в эйфорическом предвкушении политического ренессанса.