Формула успеха - 3 «Т»

Для учителя Валентины Велюго «нахимичить» обычное дело. Выпускники Валентины Васильевны -украшение самых престижных вузов на постсоветском пространстве. Двое из них без экзаменов пополнили ряды студентов Московского университета имени Ломоносова.

Формула успеха Валентины Васильевны – это 3 «Т». 2% таланта и 98% терпения и трудолюбия. Усвоив это, ученики чаще всего сталкиваются лишь с двумя элементами из таблицы Менделеева – золото и серебро. Медали именно такой пробы воспитанники педагога привозят с различных олимпиад.

В Лепельской школе №1 педагог преподает почти три десятилетия. В старинных стенах сохранившейся со сталинских времен школы учитель химии – проводник новых идей. То факультатив организует, то необычный подход к уроку найдет.



В родной школе она и сама реформатор, поэтому реформам в образовании только рада. Сколько бы лет не учили в школе, у нее свой фирменный стиль – от азов к глубоким знаниям на индивидуальных уроках.

Мечта Валентины Васильевны – классы по 10 человек. Так внимания педагога хватало бы всем ученикам. Пока эту идею она воплощает с энтузиастами на внешкольных занятиях.

Анна Корсак, ученица 7 класса сш №1 г. Лепеля:

- Мне очень нравится этот предмет, потому что он очень интересный. Здесь очень хороший учитель, который всему научит. Ну а ходить я решила, потому что хочу стать врачом.

Валерий мечту стать врачом уже успешно воплотил в жизнь. Еще недавно за этой же партой он так же своими руками проводил опыты. Теперь в его руках человеческие жизни. Врач-реаниматолог с выбором профессии определился еще на первых уроках химии.

Валерий Ясинский, врач-реаниматолог Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

- Я решил поступить в медуниверситет. Вспоминая Валентину Васильевну, абсолютно без страха сдал экзамен и сдал на отлично, зная практически всю школьную программу. Решил пойти в медицину, начиная с восьмого класса, как только у меня в школе началась химия.

А Николай для полученных на уроках химии знаний видит промышленное применение. В этом году выпускник постарается покорить технологический вуз. А через несколько лет – всю нефтехимическую отрасль.

Николай Скрабневский, ученик 11 класса сш №1 г. Лепеля:

- Стране требуются инженерные специальности. И за химией будущее в нашей стране. Мы должны химию развивать в Беларуси.

Валентина Велюго:

- В жизни нужна химия. Для профессии и просто для жизни. Мы живем в мире химии, она в быту у нас присутствует: это лекарственные препараты, это бытовая химия, одежда, питание. Человек должен быть химически грамотным.

Педагогический талант Валентины Васильевны уже давно признали на самом высоком уровне. В 2001-м она получила почетное звание «Заслуженный учитель Республики Беларусь». А на прошлой неделе орден Франциска Скорины ей лично вручил Президент страны.

Валентина Велюго:

- Эмоций было очень много всевозможных. Это было и волнение, и радость, это были такие переживания за будущее, чтобы это все как-то оправдать и дальше стараться работать, насколько у меня хватит сил, потому что работа с детьми требует особенных усилий.

За такие усилия дети и благодарят любовью к предмету. Нет награды выше для преподавателя, чем знания и любовь учеников. А ее учитель объясняет просто. Это «химия».