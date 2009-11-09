Дворец Румянцевых-Паскевичей открывает свою сокровищницу

Самые ценные и уникальные экспонаты музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля сегодня впервые увидят жители и гости города.

Торжественное открытие выставки приурочено к 90-летию музея. Здесь будут представлены археологическая и нумизматическая коллекции, ценнейшие собрания Иконописи, культового литья, старопечатных книг, старинного фарфора, часов и мебели. А в «Драгоценной палате» можно будет увидеть раритеты из золота и серебра.

К слову, в последние годы гомельчане активно пополняют фонды музея предметами старины. В нынешнем году, дарителями стали 25 человек. Всего в музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля – порядка 230 тысяч экспонатов.