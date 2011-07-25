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В счет госзаказа уже поступили первые 55 тысяч тонн зерна

25 июля 2011 17:32
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По оценке специалистов, зерно нового урожая хорошего качества.

Госзаказ в нынешнем году составляет миллион 25 тысяч тонн продовольственного зерна и 175 тысяч тонн маслосемян рапса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Василий Седин, заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Мы должны в текущем году заготовить более миллиона тонн продовольственного зерна и два миллиона непродовольственного. Кроме того, в текущем году мы заготавливаем маслосемян рапса – 175 тысяч тонн. Так как  мы на своих предприятиях поставили маслоперерабатывающие цеха. И можем уже в настоящее время переработать не менее 210 тысяч тонн маслосемян рапса.

# общество

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